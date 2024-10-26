انتخاب الجزائر نائبا أول لرئيس البرلمان العربي

جرت اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حسب بيان لمجلس الأمة جلسة إجرائية لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العربي، من بين مترشحين اثنين عن برلماني كل من ليبيا والإمارات العربية المتحدة، وقد أسفرت عن فوز محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، خلفا لعادل عبد الرحمان العسومي، عضو مجلس الشورى البحريني.

وقد تم خلال هذه الجلسة تجديد هياكل البرلمان العربي، وهيئة مكتبه التي تضم أربعة نواب رئيس وأربعة رؤساء للجان الدائمة، وأسفرت العملية عن انتخاب الجزائر نائبا أول لرئاسة البرلمان العربي ممثلة في فؤاد سبوتة، عضو مجلس الأمة، وذلك بمجموع 58 صوتا.

ويشكل تولي الجزائر لهذا المنصب فرصة جديدة لتكريس مساهمة البرلمان الجزائري في تفعيل آليات العمل البرلماني العربي المشترك، وإبراز مواقف الجزائر بخصوص أمهات القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة.

هذا وقد ضم أيضا الوفد المشترك فيما بين غرفتي البرلمان، كل من عبد الكريم قريشي، عضو مجلس الأمة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، ومحمد خوان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، ويوسف رحمانية، نائب بالمجلس الشعبي الوطني.