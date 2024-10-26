برنامج تكويني مشترك بين "الفيفا" و"الفاف"

تنظم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحادية الدولية "الفيفا"، دورة تكوينية تستهدف المكونين الجزائريين، وذلك من الـ 26 إلى الـ 30 أكتوبر 2024 بالجزائر العاصمة، حسبما افادت به الهيئة الفدرالية في موقعها الرسمي.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحديث المعارف والأساليب التعليمية لدى مكوني المدربين، وتمكينهم من نقل تلك المعارف والخبرات إلى المدربين الذين لم يشاركوا، وكذلك إلى المكونين الجدد الذين سينضمون لاحقا، يضيف نفس المصدر.

وختم بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن هذه المبادرة "توفر للمكونين من مختلف أنحاء العالم الفرصة للتعلم بأسلوب تفاعلي، وهو ما يساهم في تحسين جودة تكوين المدربين في الجزائر".