"حمس" تنظم ملتقى وطنيا لرؤساء المجالس البلدية والولائية

نظمت حركة مجتمع السلم، اليوم السبت بالعاصمة الجزائر، ملتقى وطنيا لرؤساء المجالس البلدية والولائية المنتمين للحركة تحت عنوان "الجماعات المحلية بين الفرص التنموية والتحديات القانونية والمالية"، بهدف تعزيز الرؤية الإصلاحية للمجالس المنتخبة ودعم مسار التنمية المحلية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الحركة، عبد العالي حساني شريف، أهمية مرافقة منتخبي الحركة وتشجيعهم على استكمال مسار التنمية في البلديات التي يسيرونها وتجسيد وعودهم الانتخابية التي تخدم المواطنين، وذلك في إطار تعزيز الرؤية الإصلاحية للمجالس المنتخبة.

وأشار حساني شريف إلى أن الحركة تدعو إلى توسيع صلاحيات المنتخبين وتجسيد مبدأ التكامل بين المنتخبين والإداريين، إلى جانب تمكين كل الفاعلين من أداء دورهم في تحقيق التنمية المحلية، التي تستوجب إصلاحًا للمالية المحلية. كما دعا منتخبي الحركة إلى المشاركة في النقاش حول مراجعة قانوني البلدية والولاية.

وعلى الصعيد الدولي، أثنى رئيس الحركة على موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية، في ظل "التطورات الجذرية وحالة الخذلان العالمي" التي تشهدها القضية الفلسطينية حاليًا.