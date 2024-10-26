محاولة الإعتداء على بيرة

تعرض عبد الكريم بيرة التقني الرياضي والمناجير العام لوفاق سطيف، لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة من الأنصار عند خروجه من ملعب 500 مسكن بسطيف بعد متابعته لمباراة فئة أقل من 19 سنة لحساب الجولة الرابعة من بطولة الفئات الشبانية التي جمعت وفاق سطيف بالجار اتحاد سطيف وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة بين الفريقين، ومن حسن حظ بيرة تدخل بعض العقلاء وأنقذوه من غضب الأنصار.

وغادر عبد الكريم بيرة ملعب 500 مسكن تحت وابل من الشتائم، مطالبين إيٌاه بالرحيل، حيث حمٌل الأنصار الغاضبين، التقني الرياضي بيرة مسؤولية الاستقدامات غير المقنعة وتدني المستوى الفنٌي وتراجع نتائج وفاق سطيف مع بداية هذا الموسم، حيث تدحرج الفريق إلى المركز السابع مؤقتا برصيد 8 نقاط بعد الخسارة الأخيرة أمام المضيف شباب قسنطينة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد برسم الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة.