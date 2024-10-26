وزير السياحة يعرض حصيلة موسم الاصطياف لسنة 2024

عرض وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، حصيلة موسم الاصطياف لسنة 2024، حيث ذكر بالأهمية البالغة التي توليها السلطات لقطاع السياحة من أجل المساهمة في التنمية.

وأشار ديدوش إلى أن "شواطئ الولايات الساحلية الـ 14 المسموحة للسباحة، عرفت ارتفاعا خلال هذه السنة، وذلك بتخصيص 445 شاطئ للسباحة مهيأة من أجل توفير الراحة الكاملة للمصطافين.

واعتبر موسم الاصطياف "إحدى المحطات الهامة التي تعرف حركية سياحية معتبرة واستثنائية يميزها التوافد الكبير من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والعائلات الجزائرية على مستوى الولايات الساحلية”.

ولفت الوزير في ذات السياق، إلى أن هذا النشاط السياحي "يساهم في دعم عجلة التنمية المحلية واستحداث العديد من مناصب شغل موسمية، خاصة لفائدة الشباب"، مضيفا أن هذه السنة تميزت بـ "ارتفاع الطلب بالنسبة للمؤسسات السياحية والفندقية الواقعة بالولايات الساحلية".

من جهته، وصف المدير العام للسياحة بالوزارة، جمال عليلي، موسم الاصطياف لهذه السنة بـ "الإيجابي”، نظرا للتوافد الكبير للمصطافين على مختلف الولايات الساحلية".

وجاء هذا النجاح "نتيجة التهيئة الجيدة التي استفادت منها الشواطئ"، داعيا إلى "تعزيز مخططات التهيئة للشواطئ وتدارك بعض النقائص المسجلة".