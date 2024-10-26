العاصمة: غلق هذا الطريق بداية من هذا الأحد

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، مساء اليوم السبت، عن غلق الطريق السريع الشرقي المحاذي لجامع الجزائر ومنتزه الصابلات، وذلك بمناسبة التحضير للاستعراض العسكري، المزمع تنظيمه إحياء للذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن الغلق سيكون انطلاقا من التقاطع مع الطريق الاجتنابي الجنوب، وإلى غاية محول هضبة العناصر.

وعلى هذا الأساس، يضيف البيان،"ستكون كل المنافذ المؤدية لهذا الطريق مغلقة في الاتجاهين خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 على الساعة 23:59 إلى غاية يوم الجمعة 01 نوفمبر 2024 على الساعة 17 مساء، على أن تبقى كل المحاور الأخرى في حيز الخدمة".

ودعت مصالح ولاية الجزائر مستخدمي الطريق إلى استعمال محاور الطرق الأخرى "ملتمسة منهم التفهم والمساهمة في فرحة الجزائريين واعتزازهم بهذه المناسبة التاريخية المجيدة."