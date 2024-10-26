آيت نوري ينقذ وولفرهامبتون

شارك الظهير الأيسر الجزائري ريان آيت نوري أساسيا مع فريقه وولفرهامبتون وسجّل هدفا رائعا في المباراة التي تعادل فيها فريقه مساء اليوم، أمام مستضيفه نادي برايتون (2-2) برسم الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبرز آيت نوري بأداء لافت وسجل هدفا حاسماً في الدقيقة 88 بعد أن تأخر فريقه بهدفين ليقلص الفارق ويعيد الأمل لفريقه ومنحه دفعة قوية، ونجح في إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل ضائع (90+5) محولا الهزيمة المحتملة إلى نتيجة إيجابية.

هذا الأداء يؤكد الدور المتزايد لآيت نوري في صفوف وولفرهامبتون، ويبرز قدرته على التألق في اللحظات الحاسمة. كما يحظى بتقدير متزايد من جماهير النادي، ويثبت من مباراة لأخرى تطوره في الدوري الإنجليزي، المعروف بشراسته وتنافسه العالي.