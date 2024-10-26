وفد عن الاتحاد الإفريقي يحل بوهران

حضر وفد من الاتحاد الإفريقي اليوم السبت إلى وهران الجزائرية للتحضير للنسخة الرابعة من منتدى الشباب الإفريقي، المقرر من 1 إلى 4 نوفمبر.

وقد استقبلت السلطات المحلية وممثلون عن المجلس الأعلى للشباب الوفد بالمطار الدولي "أحمد بن بلة".

وأشارت نائبة رئيس المجلس الأعلى للشباب، مريم جنيدي، إلى أن المنتدى سيجمع حوالي 350 شابًا إفريقيًا و150 شابًا جزائريًا لمناقشة "تطور أنظمة التعليم في إفريقيا".

كما سيقوم أعضاء الوفد بزيارة الهياكل المخصصة لإقامة المشاركين والفندق الذي سيحتضن الأنشطة.

وعبّر رئيس الوفد، دانييل أدوغنا، عن شكره للمنظمين، مؤكدًا أهمية المنتدى الذي يتزامن مع الاحتفالات بالثورة التحريرية الجزائرية.

يُعقد المنتدى تحت شعار "تعليم إفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين"، ويهدف إلى تعزيز التعليم الشامل في القارة. الجزائر فازت بشرف تنظيم هذا الحدث، مما يبرز دورها في دعم التعليم الإفريقي.