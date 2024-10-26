الجمارك تطلق نظاما معلوماتيا خاصا بالمسافرين

أعلنت المديرية العامة للجمارك، اليوم السبت، أنها ستطلق في الفاتح من نوفمبر المقبل نظامها المعلوماتي الخاص بالمسافرين، الذي يشمل سندات عبور المركبات، والتصاريح الإلكترونية للعملة.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال بالمديرية العامة للجمارك، حسين بوزيد، على هامش ندوة تاريخية بعنوان "نوفمبر المجيد، وفاء وتجديد"، نظمتها المديرية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954، أنه "في إطار مواصلة أشغال الرقمنة في هذا القطاع، ستضع مصالح الجمارك حيز الخدمة في 1 نوفمبر القادم النظام المعلوماتي المتعلق بالمسافرين، والذي يشمل الوحدات المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات والتصاريح الإلكترونية الخاصة بالعملة".

كما ستقوم المديرية العامة للجمارك في الفاتح من نوفمبر أيضا بإصدار "دليل المصدر" في نسخته المحينة، وهذا في إطار ترقية الاقتصاد الوطني وتنويعه، حسب المتحدث.

وتندرج هذه الجهود ضمن مسار استكمال تجسيد النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الذي وضع حيز الخدمة في نوفمبر 2023، يضيف بوزيد.