الكاف تفرض عقوبات على هاذين الفريقين بسبب سلوكيات غير لائقة

اجتمع مجلس الانضباط في الكاف مؤخرًا للنظر في عدة ملفات تتعلق بسلوكيات غير لائقة تم تسجيلها خلال المنافسات بين الأندية.

في إطار كأس السوبر الإفريقي توتال إنرجي، تم فرض عقوبات على النادي المصري الزمالك، بالإضافة إلى لاعبيه ناصر منسي ومحمد عبد الرزاق فاضل. وقد وقعت الحوادث خلال المباراة التي جمعت الزمالك بالنادي الأهلي في المملكة العربية السعودية في 28 سبتمبر 2024.

تلقى ناصر منسي عقوبة إيقاف لمدة ثلاث مباريات بسبب "إيماءة استفزازية"، وذلك انتهاكًا للمادة 147 من قانون الانضباط في الكاف، مع غرامة قدرها 10,000 دولار أمريكي. أما محمد عبد الرزاق فاضل، فقد تم إيقافه أيضًا لثلاث مباريات بسبب "سلوكه غير الرياضي"، وهو انتهاك للمادة 82، مع غرامة مماثلة قدرها 10,000 دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تغريم نادي الزمالك بمبلغ 300,000 دولار أمريكي بسبب سلوكيات لاعبيه ومسؤوليه غير اللائقة، حيث تم تعليق 100,000 دولار أمريكي، بشرط عدم ارتكاب أي انتهاك مشابه خلال موسم 2024/2025.

وبخصوص كأس الكونفيدرالية الإفريقية توتال إنرجي، تعرض النادي الليبي أهلي طرابلس أيضًا للعقوبات بسبب سلوكيات غير لائقة حدثت خلال مباراة تمهيدية في 15 سبتمبر 2024.

وقد اعترف مجلس الانضباط بأن أهلي طرابلس مذنب بانتهاك المواد 82 و83 و100 من قانون الانضباط بسبب سلوكيات مشجعيه ومسؤوليه.

ويجب على النادي أن يلعب مباراتين خلف الأبواب المغلقة، واحدة منها مشروطة بالتعليق، وقد تم فرض غرامة قدرها 20,000 دولار أمريكي على أهلي طرابلس.

وتهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الانضباط وكبح السلوكيات غير الرياضية في المنافسات الإفريقية لكرة القدم.