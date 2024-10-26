البارصا تهين الريال في بيرنابيو (فيديو)

نتيجة كلاسيكو اليوم ذكرت عشاق المستديرة وخاصة البارصا بالسهرات التاريخية، أيام ميسي وانييستا.

رغم أن البداية كانت لصالح رفاق فينيسيوس في الشوط الأول، أين كان الريال أكثر سيطرة على مجريات اللقاء بدليل حصولهم على فرص سانحة لافتتاح باب التسجيل، غير أن التركيز في اللمسة الأخيرة حال دون ذلك وتألق الحارس بينيا أيضا.

كما أن مصيدة التسلل التي نفذها دفاع البارصا بامتيا، لعبت دورا مهما في ابقاء شباك برشلونة نظيفة.

وكان الفرنسي كيليان مبابي، أكثر ضحاياها، بعد أن وقع فيها 6 مرات كاملة في هذا الشوط، وألغي له هدف بعد أن احتفل به بحماس كبير ظنا منه أنه سجل أول أهدافه في مرمى البارصا بعد التحاقه بالريال هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب برشلونة تغييرا تكتيكيا بإخراج فيرمين لوبيز واقحام دي يونغ ما أعطى أكثر توازنا لوسط ميدان "بلوغرانا".

وفي هذه المرحلة الثانية، شاهدنا سيناريو مغاير تماما فظهر أشبال هانسي فليك تحكما أكبر في الكرة وانسيابية نحو مرمى الخصم.

وهو الشوط الذي أعاد إلى أذهان محبي اللعب الجميل ذكريات الخماسيات والسداسيات من إخراج غوارديولا والبرغوث.

ففي دقيقتين سجل البولندي ليفوندوفسكي ثنائية (د 54 و56 ) ما أدخل بيرنابيو في صمت رهيب.

وفي الدقيقة 77 أطل البرعم لمين جمال بهدف جميل أنسى الجميع أدائه الباهت منذ بداية المواجهة.

وفي الدقيقة 84 أرسل أحسن لاعب حاليا في البارصا، البرازيلي رافينيا، عشاق القلعة البيضاء إلى النوم إن وجدوا إلى ذلك سبيلا.

وبهذا الفوز الباهر، عمق برشلونة الفارق في صدارة الليغا إلى 6 نقاط عن غريمه ريال مدريد.

الهدف الأول:

الهدف الثاني:

الهدف الثالث:

الهدف الرابع: