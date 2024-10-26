إعطاء إشارة انطلاق حملة التشجير

أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب برفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، صبيحة السبت، على إعطاء إشارة انطلاق الحملة الوطنية للتشجير لموسم 2024\2025، على مستوى غابة بينام بلدية الحمامات بولاية الجزائر. وحسب بيان للوزارة، فقد "جاءت هذه المبادرة الرمزية إحياء لليوم الوطني للشجرة المصادف لـ 25 أكتوبر من كل سنة و الذي أتى هذه السنة تحت شعار "معا لنحافظ ونستعيد الأراضي الغابية "بمشاركة رئيسة المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، رئيس المجلس الأعلى للشباب، نائب القائد العام للكشافة الإسلامية، فعاليات المجتمع المدني ومختلف الجمعيات الناشطة في الميدان البيئي، النوادي الخضراء والناشطة في المجال البيئي، نوادي الكشافة الإسلامية، إطارات ومستخدمي قطاعي البيئة والطاقات المتجددة والفلاحة والتنمية الريفية و كذا الأسرة الإعلامية." م.ب