أمطار ورعود على هذه الولايات

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تساقط أمطار ورعود على عدة ولايات.

وأوضح تنبيه من المستوى الثاني (اللون البرتقالي) لديوان الأرصاد الجوية أن تساقط الأمطار سيستمر على ولايات الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة إلى غاية السادسة مساء.

وتصل كمية الأمطار المتوقعة بين 20 و40 ملم أو تفوق 50 ملم محليا.

كما حذر المصدر ذاته في تنبيه آخر، من تساقط أمطار رعدية على ولايات، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، المدية، البليدة، الجزائر العاصمة.

وتمتد صلاحية التنبيه من السادسة من صباح اليوم إلى غاية الساعة الثالثة فجرا غدا.

كما ستشهد عدة ولايات نشاطا رعديا من منتصف نهار اليوم وإلى غاية منتصف الليل، ويتعلق الأمر بكل من غرداية، برج بوعريريج، باتنة، سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، قالمة، سوق أهراس، المسيلة، البويرة.