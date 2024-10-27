صحيفة فلسطينية تنشر وصايا السنوار

نشرت صحيفة "القدس"، اليوم الأحد، رسائل مكتوبة بخط اليد، قيل إنها الوصايا الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار، الذي استشهد يوم 16 أكتوبر الماضي، وفيها تفاصيل عن الرهائن في قطاع غزة.

وحسب ما جاء في صحيفة "القدس"، تتضمن الوثائق السرية توجيهات لمقاتلي الحركة من أجل تأمين المحتجزين الإسرائيليين، وأسماء 11 محتجزا، وأرقاما مبعثرة حول أعدادهم وجنسهم وأعمارهم.

واستهل السنوار الوثيقة الأولى بالآية رقم (4) من سورة "محمد"، وجاء فيها (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً). وحث السنوار في الوثيقة الأولى مقاتلي حركة "حماس" المعنيين بهذه التوجيهات على "الحرص على حياة أسرى العدو وتأمينهم، باعتبارهم ورقة ضاغطة بأيدينا".

وأضاف: "إن واجب فك أسرانا لا يتم إلا بحراسة أسرى العدو، وإن أجر تحرير الأسرى يسجل لصالح المجاهدين".

وتضمنت الوثيقة الثانية إحصاءات لعدد المحتجزين الصهاينة، مع بعض التفصيل حول أعمارهم، وفيما إذا كانوا عسكريين أو مدنيين أو صغارا أو كبارا في السن. أما الوثيقة الثالثة، فتضمنت قائمة بأسماء أسيرات من الإناث معظمهن من كبيرات السن.

واستشهد يحيى السنوار، زعيم حركة "حماس"، عن عمر ناهز 61 عاما، إثر اشتباكات مع جيش العدو الصهيوني في قطاع غزة.