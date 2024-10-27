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العالم

قتلى في صفوف جنود الصهاينة في عملية دهس قرب مقر "الموساد"

27 أكتوبر 2024 ()

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أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة نحو 40 شخصا، بإصابات متفاوتة، اليوم الأحد، جراء اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات بالقرب من غليلوت، شمالي تل أبيب.

وحسب المصدر ذاته، الحادث أسفر عن سقوط نحو 40 مصابا، غالبيتهم من الجنود. وقال المتحدث باسم الشرطة الصهيونية إن التحقيق جار في ملابسات الحادث. ووفقا لتقارير أخرى من مكان الحادث، هناك العديد من المحاصرين في حالة خطيرة تحت الشاحنة.

وأشارت أنباء على موقع "إكس" إلى أن 10 على الأقل في حالة خطيرة. وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد الإصابات قد يصل إلى 50 إصابة، بينهم نحو 15 إصابة حرجة.

وقالت وسائل إعلام عبرية لاحقا إن حادثة الدهس أسفرت حتى الآن عن مقتل 5 على الأقل، فيما أكدت الشرطة الصهيونية مقتل سائق الشاحنة الذي نفذ عملية الدهس في شمال تل أبيب.

وقالت الشرطة الصهيونية أيضا إنها تتعامل مع عملية الدهس في شمال تل أبيب على أنها هجوم "ذو خلفية قومية".

 

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