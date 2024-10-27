عدة مرافق أمنية تدخل حيز الخدمة ببجاية

تدعم قطاع الأمن الوطني ببجاية بمجموعة من المنشآت الجديدة التي تدخل في إطار عصرنة وتطوير الخدمات الأمنية.

وأشرف علي بداوي، المدير العام للأمن الوطني، اليوم الأحد، خلال زيارة تفقدية لولاية بجاية، على وضع حيز الخدمة المركز الولائي للمراقبة عن طريق الفيديو، وهو المقر المتواجد بحديقة التسلية سابقا، والتي تضم مرفقين، بالإضافة للمركز المذكور، مقر الأمن الحضري التاسع الذي أوكلت مهام تسييره والإشراف عليه للضابط كمال شقفة، الذي تولى عدة مناصب بالمديرية الولائية للأمن الولائي، قبل ترقيته إلى رئيس أمن الدائرة.

كما دشن المدير العام مقرات جديدة بكل من أدكار وتاسكريوت، إلى جانب المقر الولائي للبحث والتحري، الكائن بحي سيدي علي لبحر، والمجهز بكل المتطلبات الحديثة كمركز تدريب عصري، ملعب لكرة القدم وقاعة رياضة كمال الأجسام ومسبح وغيرها.

وشدد المدير العام على: "ضرورة المحافظة على المنشآت الجديدة التي هي مكاسب للمواطن قبل أن تكون للأمن".

وبحي الشرطة، بوسط مدينة بجاية، أشرف المدير العام على تدشين المركز الطبي الاجتماعي الذي، حسب المشرفين عليه، مجهز بإمكانات متطورة كفيلة بتقديم خدمات طبية نوعية لأفراد الشرطة.

وحسب الشروحات المقدمة للمدير العام، فإن الهياكل والمرافق الجديدة كفيلة بالمساهمة في تعزيز جهود قوات الشرطة في مكافحة الجريمة بكل أشكالها.

كما عاين المدير العام بالمنطقة الصناعية مجموعة من السكنات الوظيفية، التي سيتم وضعها تحت تصرف رجال الأمن، لتمكينهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف.