مطار الجزائر يوظف

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، اليوم الأحد، عن فتح باب التوظيف لمشغّلي طائرات من دون طيار على مستوى المطار.

وأوضحت الشركة، من خلال منشور في صفحتها على "فايسبوك" أن: "المؤهلات المطلوبة للمترشحين، تتمثل في شهادة مشغّل طائرة من دون طيار، والخبرة المطلوبة 3 سنوات كحد أدنى، التحلي بروح المسؤولية، احترام المواعيد والاحترافية، الكفاءة الأخلاقية وبطاقة الخدمة الوطنية (سواء معفى أو مؤدي)، والسن ما بين 22 سنة و45 سنة".

ودعت الشركة الراغبين في التوظيف إلى: "إرسال سيرتهم الذاتية (مع صورة شمسية حديثة) على البريد الإلكتروني التالي: [email protected].