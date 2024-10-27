محاولة الاعتداء على بيرة: إدارة وفاق سطيف ترفع دعوى قضائية

نددت إدارة وفاق سطيف، عبر بيان رسمي، بمحاولة الاعتداء الذي تعرض له عبد الكريم بيرة، المناجير التقني الرياضي العام للوفاق، وأشارت إلى أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد الأشخاص الذين تورطوا، صبيحة أمس، في هذه الحداثة، التي كان ملعب 500 مسكن بسطيف مسرحا لها.

وأشارت إدارة الوفاق، في ذات البيان، إلى أن هذه الحادثة تخدم مصالح من وصفتها "جهات أخرى هدفها زعزعة استقرار الفريق"."

وقالت إدارة النسر الأسود: "وتندد إدارة الشركة بهذا التصرف اللامسؤول، من قبل أشخاص لا يمثلون أنصار الوفاق الأوفياء، الذين كانوا دائما سندا للفريق"، وأضافت: "والأكيد أن هذه التصرفات تسيء إلى ناد عريق بحجم وفاق سطيف، ولا تساهم بأي حال من الأحوال في تحسين ظروف ونتائج النادي""

وعلى ضوء هذا، أكدت إدارة الوفاق متابعة المتورطين قضائيا، عبر رفع دعوى عاجلة لدى المصالح المختصة.