إبرام اتفاقيات بين شركات جزائرية وقطرية

تم التوقيع، بمناسبة اختتام الطبعة الأولى من معرض المنتجات الجزائرية بقطر، على عدة اتفاقيات شراكة بين شركات جزائرية وقطرية، وفقا لما أفاد به بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الأحد.

وحسب بيان الوزارة: "تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل التجاري بين مجمع فيروفيال ومجموعة شركات شاهين بن محمد لحدان المهندي التجارية، وأخرى بين مجمع ديفندوس للأثاث والبناء المعدني ومجلس الأعمال الدولي بقطر، إلى جانب اتفاق تعاون بين شركة (إي.أم.جي.أس.أ) لصناعة الأدوية وشركة محمد بن محمد القابضة في مجال الصحة".

وأضاف بيان الوزارة أن: "المعرض الذي امتدت فعالياته من 22 إلى 26 أكتوبر الجاري، شهد مشاركة أزيد من 150 مؤسسة جزائرية، وحضور عدد معتبر من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالمنتوج الجزائري، لاسيما المواد الغذائية، الملابس والصناعات الحرفية، وكذا الصناعات الثقيلة".