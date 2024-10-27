العاصمة: غلق المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة

أفاد العميد أول للشرطة، رابح زواوي، اليوم الأحد، بتفاصيل غلق الطريق السريع الشرقي المحاذي لجامع الجزائر، وكذا المحطات البرية لنقل المسافرين، تحضيرا للاستعراض العسكري المزمع تنظيمه بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر.

وقال العميد أول زواوي، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، إنه "سيتم تحويل مدخل ومخرج المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة، منتصف ليلة غد الإثنين، مع ضمان أدنى الخدمات"، مشيرا إلى أن "الغلق الكلي للمحطة سيكون ابتداء من تاريخ الأربعاء المقبل، على الساعة صفر، وإلى غاية يوم الجمعة في تمام الساعة منتصف الليل".

كما أضاف المتحدث ذاته، أنه "سيتم منع وقوف وتوقف المركبات على مستوى منتزه الصابلات، ابتداء من يوم الإثنين على الساعة صفر إلى غاية الجمعة الفاتح نوفمبر في تمام منتصف الليل".

وسبق الإعلان، أمس، عن "تحويل محطة سيارات الأجرة، ما بين الولايات، إلى محطة الشاحنات بالسمّار على مستوى بلدية جسر قسنطينة، مع ضمان وضع خط نقل مباشر نحو محطة الحافلات لنقل المسافرين".