الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس بتل أبيب

كشفت مصادر عبرية، مساء اليوم، عن هوية منفذ عملية الدهس في منطقة غليلوت بتل أبيب، اليوم الأحد.

وذكرت المصادر ذاتها، أن منفذ عملية الدهس يدعى رامي ناطور، ويعمل سائق شاحنة، من بلدة قلنسوة من عرب 48. وخلفت العملية التي وقعت، صباح اليوم، إصابة 50 شخصا في حصيلة أولية، بينهم 10 في حالة خطيرة جدا، إثر انطلاق شاحنة نحوهم في محطة حافلات بشارع أهارون ياريف في رمات هشارون شمالي تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن أغلب الضحايا من الجنود الصهيونيين، فيما تم إطلاق النار على المنفذ. ونفذت عملية الدهس قرب مدخل قاعدة "غليلوت" العسكرية الصهيونية، التي تضم مقرات الأجهزة الاستخبارية، بما في ذلك الموساد ووحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "عملية الدهس البطولية قرب مقر الموساد رد طبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني". وأضافت الحركة أنها تبارك العملية "التي تؤكد أن شعبنا الباسل مستمر في تحديه لآلة القتل والإرهاب الصهيونية"، داعية إلى مزيد من التصدي والاشتباك مع جنود الاحتلال ومستوطنيه.