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مجتمع

موالو الجلفة يطالبون بحل لأزمة منع الرعي في بشار

27 أكتوبر 2024 ()
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بعد القرار الصادر عن والي ولاية بشار، بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، القاضي بمنع الموّالين من الرعي في أراضي الولاية، حتى منتصف مارس 2025، عبّرت مجموعة من الموّالين بالولاية عن قلقها من التأثيرات السلبية لهذا القرار على مواشيهم وأرزاقهم.

 ورفعت مجموعة من موّالي ولاية الجلفة عريضة وقعها عدد منهم، إلى والي ولاية الجلفة، يناشدونه "التدخل لدى الجهات المعنية لإيجاد حل سريع لهذه المعضلة التي يعاني منها جميع الموّالين"، وأشاروا في رسالتهم إلى أن: "الفترة الممتدة حتى 15 مارس تعتبر فترة حرجة، حيث تكون نهاية وجود الموّالين في منطقة الصحراء".

 ويأمل الموّالون في استجابة سريعة من السلطات للتخفيف من حدة الأزمة، وتوفير حلول تضمن لهم حقوقهم وتدعم قطاع تربية الماشية في الولاية.

 

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