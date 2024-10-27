جديد مشروع إنتاج المواد المشعة لمكافحة السرطان

ناقش الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويسي، مع نائب رئيس المؤسسة الوطنية النووية الصينية (سي.إن.إن.سي)، كياو غانغ، اليوم الأحد، واقع علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية والشركة الصينية (سي.إن.إن.سي)، في مجال الطاقة النووية واستخداماتها النشطة وغير النشطة، للأغراض السلمية وآفاق تطويرها.

كما تباحث الطرفان، حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم: "الملفات المتعلقة بتطوير التعاون، ولاسيما في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب وإجراءات التصوير التشخيصي، خاصة ما يتعلق بالمحادثات القائمة بين الجانبين لإنجاز مشروع إنتاج المواد الصيدلانية المشعة لمكافحة مرض السرطان على مستوى مركز البحث النووي بالبيرين في ولاية الجلفة، في إطار توجيه الاستثمار في التقنيات والتطبيقات النووية للاستخدام الطبي".

وأضاف البيان أنه: "تم التطرق أيضا، بهذه المناسبة، إلى حصيلة المناقشات والمحادثات بين أعضاء فريق العمل الذي يضم خبراء من محافظة الطاقة الذرية والمؤسسة الصينية، من أجل وضع خطة عمل واضحة المعالم للتعاون وفق معطيات حالات الاستخدام الحالي في الجزائر للعلوم والتقنيات والتطبيقات النووية، في مجال الطب ومكافحة مرض السرطان".

واتفق الطرفان، حسب البيان على: "إنشاء مجموعات عمل متعددة التخصصات في مجال الطاقة النووية واستخداماتها النشطة وغير النشطة للأغراض السلمية".

وللإشارة، مركز البحث النووي بالبيرين مسؤول عن إنجاز وتطوير، على وجه الخصوص، برامج البحث العلمي والتقني الضرورية لتطوير فيزياء وتكنولوجيا المفاعلات، وأجهزة القياس والتحكم للمنشآت النووية، وتقنيات وعمليات إنتاج النظائر المشعة والتطبيقات النيوترونية والأمان النووي والبيئة وإدارة ومعالجة النفايات المشعة.