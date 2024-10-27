تأكيد جديد على وصول شياخة إلى المنتخب

أكد الصحفي الايطالي الشهير فابريزيو رومانو أن المهاجم أمين شياخة قرر وبشكل رسمي تغيير جنسيته الرياضية من أجل تمثيل منتخب الجزائر في قادم الاستحقاقات.

وأشار رومانو في حسابه على منصة "X" أن مهاجم نادي أفسي كوبنهاغن البالغ 18 ربيعها والذي يعد أحد مواهب منتخب الدنمارك للناشئين سيلعب للمنتخب الجزائري مستقبلا بعد أن لعب لمنتخب "الفايكينغ" في منتخب تحت 19 سنة وسجل معه 3 أهداف في 5 مباريات دولية.

وعلى خطى مواطنه براهيم مازة، يتوجه شياخة ليكون جديد قائمة المنتخب الوطني في موعد نوفمبر المقبل من أجل تأمين بقاءه مع "الخضر" وتحضيره أيضا للفترة المقبلة.

وحتى وإن لم يفرض نفسه بعد مع الفريق الأول لكوبنهاغن، إلا أن هناك اجماع على موهبة شياخة وقدرته على التطور ليكون مهاجما فذا، صاحب القامة الفارعة 1.91 متر تعاقد مع وكالة CAA Insterllar والتي رعت في وقت سابقة عدد من أكبر المواهب في أوربا مثل الفرنسي كامافينغا أو الانجليزي غريليش.