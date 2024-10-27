"نتفليكس" تحذف أفلاما فلسطينية.. وهذا هو السبب

تواجه منصة "نتفليكس" لعرض الأفلام، عدة انتقادات من تنظيمات حقوقية، بعد إقدامها على حذف 19 فيلما من مجموعة "قصص فلسطينية"، التي أُطلقت في أكتوبر 2021.

وأعربت منظمة "فريدوم فوروورد" عن قلقها في رسالة نشرت، على موقعها الإلكتروني، وذكرت أن صفحة "قصص فلسطينية" على "نتفليكس" لم تعد تعرض سوى فيلم واحد.

وأضافت نفس المنظمة أن "نتفليكس حذفت معظم أفلامها الفلسطينية، دون تقديم تفسير واضح، رغم الاحتجاجات الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي".

وتضمنت الأفلام التي انتهت صلاحياتها أعمالا مثل "غيرافادا" (Giraffada) للمخرج راني مسالة، و"المريخ عند الشروق" (Mars at Sunrise) من إخراج جيسيكا هابي، و"سجل اختفاء" (Chronicle of a Disappearance) للمخرج إيليا سليمان، فيما لا يزال الفيلم الوثائقي "إبراهيم - إلى أجل غير مسمى"، من إخراج لينا العبد، متاحا ضمن المجموعة.

وأصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية، من ضمنها شبكة العمل العربية الأمريكية ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) والشبكة الوطنية للمجتمعات العربية الأمريكية، بيانات تدعم موقف "فريدوم فوروورد".

وكانت "نتفليكس" أطلقت مجموعة "قصص فلسطينية" يوم 14 أكتوبر2021، وضمت 32 فيلما من إنتاج مخرجين فلسطينيين أو عن قصص فلسطينية.

وضمت المجموعة أعمالا حائزة على جوائز، مثل فيلم "عودة رجل" (A Man Returned) للمخرج مهدي فليفل، و"كأننا 20 مستحيلا" (Like 20 Impossibles) من إخراج آن ماري جاسر، و"العبور" (The Crossing) للمخرجة مي عودة.

انتهاء صلاحيات التراخيص

من جهتها، نفت منصة البث الأمريكية الشهيرة، الاتهامات الموجهة إليها بإزالة الأفلام بشكل متعمد، مؤكدة أن السبب يعود إلى انتهاء اتفاقيات الترخيص المحددة.

وأوضحت "نتفليكس"، في بيان نقله موقع "ديدلاين" الأمريكي، أن مجموعة الأفلام المحذوفة كان من المقرر أن تكون متاحة لمدة 3 سنوات فقط، وأن معظم الأفلام سيتم إزالتها مع نهاية الشهر الجاري، بسبب انتهاء صلاحيات التراخيص.

وأضافت المنصة أن هذه الخطوة تأتي في سياق الممارسات المعتادة لترخيص المحتوى، مشيرة إلى أمثلة مشابهة مثل توقف عرض مسلسل "فريندز"(Friends) في الولايات المتحدة و"مستر روبوت" (Mr. Robot) في بعض الدول العربية، في وقت تؤكد فيه الشركة أن "خدمة البث المباشر لا تزال تعرض عناوين لمبدعين فلسطينيين".