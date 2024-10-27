إحباط محاولة هجرة غير شرعية في ولاية الطارف

أحبطت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية الطارف، عملية خروج غير شرعية من التراب الوطني عبر البحر لستة أشخاص. تم توقيف اثنين من منظمي هذه المحاولة، ينحدران من ولايات الطارف، قسنطينة وأم البواقي.

وجاءت العملية إثر ورود معلومات تشير إلى أن مجموعة من الأشخاص تحضر لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر قارب خشبي، انطلاقًا من شاطئ لومباري بارا بمدينة القالة في ولاية الطارف. وبالتنسيق مع فرقة حراس السواحل البحرية بالقالة، تمكنت السلطات من توقيف الأشخاص الستة المشاركين في المحاولة.

وأسفرت التحقيقات المكثفة التي أجراها محققو الشرطة تحت إشراف النيابة المختصة، عن تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في تنظيم الرحلات غير الشرعية وشريكه، حيث كانا يخططان لنقل المهاجرين غير الشرعيين مقابل مبالغ مالية.

كما جرى خلال العملية استرجاع قارب صيد بحري، محرك بقوة 40 حصان، بالإضافة إلى ستة براميل بسعة 150 لتر مملوءة بالبنزين. وقد تم تقديم المتهمين إلى وكيل الجمهورية بمحكمة القالة بتهمة تنظيم وتدبير رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر باتجاه الخارج.