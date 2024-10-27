المحادثات بين الرئيسين تبون والسيسي تتوسع إلى وفدي البلدين

توسعت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد ظهر اليوم الأحد بقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وقبل ذلك، كان رئيس الجمهورية قد أجرى محادثات على انفراد مع نظيره المصري.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد حل في وقت سابق اليوم بجمهورية مصر العربية في إطار زيارة عمل وأخوة يقوم بها إلى هذا البلد الشقيق.

وقد خص رئيس الجمهورية باستقبال رسمي من قبل نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة.

وتندرج زيارة رئيس الجمهورية إلى جمهورية مصر العربية في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين البلدين الشقيقين.