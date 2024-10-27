هكذا يتم تتبع مسار الأدوية نحو المستشفيات

أفاد المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات صبري جرّود، اليوم الأحد، أن مصالحه قامت بإعداد مخطط استراتيجي لمعرفة احتياجات المستشفيات الجزائرية من الأدوية، في وقت تقطع فيه المؤسسة أشواطا نحو رقمنة عمليات تتبع مخزون الأدوية وتوزيعها.

وقال جرّود، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه وبعد تشخيص دقيق لوضعية الصيدلية المركزية، تم تسطير خطّة إصلاح شاملة لضمان جودة الخدمات واستمراريتها.

وتتركّز هذه الاستراتيجية حسب المتحدث، على عدّة محاور منها إعادة ضبط برنامج تحديد الاحتياجات والمشتريات وطريقة اقتناء الأدوية عن طريق الصفقات الداخلية ورقمنة النشاطات وتطوير البنية التحتية، مذكرا بأن المؤسسة باتت تتعامل مع 170 مورد محلي، و260 مورد أجنبي

وأبرز المسؤول ذاته، التطور الملحوظ في مسار الرقمنة على مستوى الصيدلية المركزية، "حيث نجح خبراء جزائريون في تطوير 30 تطبيق لمراقبة سوق الأدوية في الجزائر وضمان شفافية تسييره"، مشيرا إلى أن هذه التطبيقات تتنوع بين تطبيقات خاصة بالعمليات الإدارية للمؤسسة كالمنازعات والمالية، وبين تطبيقات تخص رقمنة عملية توريد الأدوية، وكذا رقمنة المخازن.

وأكد جرّود أن الصيدلية المركزية باتت تحوز على تطبيق "زوم" الذي يتيح تتبع جميع مسارات الدواء المورّد من الصيدلية المركزية إلى المستشفيات، ومن خلاله يتم الاطلاع بدقة على سلسلة التوزيع.

كما يسمح هذا التطبيق بالإخطار المبكر عن نقص في نسبة المخزون من الأدوية وهو ما يتيح لمستخدمه من اتخاذ القرار الفوري لضمان عدم ندرة الأدوية واستباق التذبذب الذي يمكن أن يحدث تحت أي ظرف، في وقت استطاعت الصيدلية معالجة أزيد من 166 ألف سند طلبية إلكتروني في إطار المنصة التي أطلقتها في أفريل 2023.

كما تم تنصيب – يضيف المتحدث - لجنة خاصة لإعادة حسابات تحديد الاحتياجات من الأدوية، وتوقّع جميع المتغيرات والحالات مثل الأوبئة أو الكوارث أو الأحداث الصحّية الطارئة، "بطريقة علمية واستشرافية تمتد على فترة طويلة تناهز 18 شهرا، والأمر ذاته بالنسبة للمخزون الاستراتيجي الذي قد تصل مدّته إلى 10 أشهر".

كما أوضح المتحدث أنه تم تكليف لجنة خاصة لمراجعة القانون الخاص بالصيدلية المركزية، ومن خلاله يتم تحديد طبيعة المشتريات من الأدوية، والذي من المنتظر أن يوافق عليه مجلس الإدارة ويتم الشروع في العمل به.

وبهدف تقريب الدواء من المرضى، لاسيما بمناطق الجنوب، كشف جرّود، عن تحقيق تقدم كبير في إجراءات فتح ملحقة أدرارن كما تم عقد اجتماع مع المسؤولين المحليين لفتح ملحقة الأغواط "قريبا جدا".