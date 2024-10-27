إصابة لاعبين بارزين في ريال مدريد عقب الكلاسيكو

تعرض لاعبا نادي ريال مدريد لكرة القدم، أنطونيو روديغر و لوكاس فاسكيز للإصابة، عقب الهزيمة أمام برشلونة (4-0)، أمس السبت على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من البطولة الاسبانية، حسب ما أفادت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الأحد.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن مدافع روديغر وزميله فاسكيز شعرا بانزعاج عضلي وببعض الآلام بعد نهاية "الكلاسيكو" وسيخضعان غدا الإثنين لفحوصات طبية من أجل معرفة طبيعة الإصابة ثم معرفة مدى قدرتهما على خوض المباريات المقبلة للفريق.

وسيشكل غياب فاسكيز، في حالة تبوث إصابته، أزمة كبيرة "للمورينيغي" لأنه الظهير الأيمن الوحيد في الفريق، في ظل إصابة داني كارفاخال.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مضيفه فالنسيا في "الليغا"، السبت المقبل، قبل أن يستضيف ميلان على ملعب "سانتياغو برنابيو"، يوم 5 نوفمبر، في إطار ربطة أبطال أوروبا.