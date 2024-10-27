القضاء التونسي يلاحق مقدمي المحتويات المخلة بالآداب على "إنستغرام" و "تيك توك"

أعلنت السلطات التونسية عن بدء ملاحقة مستخدمي منصات إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون محتوى مخلا بالأخلاق ومسيئا للآداب العامة، وينتهك الأعراض وقيم المجتمع.

وأفاد بيان لوزارة العدل التونسية أنه تقرر اتخاذ تدابير " إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك" و"إنستغرام"، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة".

وأكد البيان أن وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية البدء "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس بالقيم الأخلاقية".

وفي الفترة الأخيرة ظهر في تونس على منصات انستغرام و تيك توك، مقدمو محتويات مخلة بالآداب العامة، تحولت معها هذه المنصات إلى ما يصفها ناشطون في تونس "بالدعارة الرقمية "، وطالبوا السلطات باتخاذ إجراءات ضد مقدمي هذه المحتويات.

وفي نفس السياق كان البرلمان التونسي قد طالب وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات ضد مقدمي محتوى يقومون بتصوير وتسجيل فيديوهات عشوائية في الشارع مع المواطنين، دون أية صفة مهنية، وطرح أسئلة عبثية تعنى الحياة الخاصة، يتم تداولها لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي يسيء بعضها إلى تونس والتونسيين