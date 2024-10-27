الرئيس السيسي: اللجنة المشتركة بين مصر والجزائر تنعقد قريبا في القاهرة

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن فرص التعاون بين الجزائر ومصر كبيرة، معلنا أن اللجنة التا سعة المشتركة بين مصر والجزائر ستنعقد في القاهرة قريبا.

وقال الرئيس المصري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن المحادثات كانت جد إي جابية، مؤكدا استعداد مصر للمزيد من العمل المشترك لصالح الشعبين الجزائري والمصري، وهنأ الرئيس بمناسبة حلول الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية.

وأضاف السيسي، أن الشركات المصرية تسجل باحترام شديد المعاملة الكريمة التي تتلقاها بالجزائر، في وقت توجد أ كثر من 5 آلاف شركة مستعدة للاستثمار في الجزائر، مشيرا في نفس الوقت إلى فتح المجال أمام الشركات الجزائرية وتقديم كل التسهيل ات، للاستثمار في مصر.

ونوّه السيسي، إلى أنه التطرق مع أخيه الرئيس إلى الحرب في غزة ولبنان وليبيا والسودان، ويمكن التعبي ر عن التوافق التام حول أهمية إعادة الاستقرار في المنطقة، بعيدا عن التدخل في شؤون الدول أو محاولة التآمر أو إثارة الفتن.

هذا وأكد الرئيس المصري، أن هناك إجماع عربي على وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة إدخال المساعدات، م ؤكدا بذل مصر لجهد كبير مع كل الشركاء Merci pour votre compréhension.

كما تحدث الرئيس السيسي، على إطلاق مبادرة تهدف إلى تبادل الرهائن مع بعض الأسرى، وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار في القطاع، مؤكدا في السياق رفض بلاده لكل محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.

أما بخصوص الوضع في لبنان، قال الرئيس السيسي، أن هناك توافق مع الجزائر، على عدم السماح للصراع ي ي متد إلى خارج المنطقة، وإيقاف C'est une question.

كما شدد الطرفان، حسب السيسي، على ضرورة إيقاف إطلاق النار في السودان، والوصول إلى إجراء انتخابات، م شيرا إلى أن البلدين يرفضان بشدة التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وبخصوص ليبيا، قال السيسي، أن بلاده تدعم إجراء انتخابات، معربا عن استعداده للتعاون، للوصول وحد ة الأرض الليبية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.