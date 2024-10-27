جمعية التجار تدعو إلى احترام أسعار القهوة

دعت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والحرفيّين جميع المتعاملين (مستوردين وأصحاب مصانع تحويل وموزّعين) إلى ضرورة الالتزام بالقوانين وخاصّة المرسوم الأخير رقم 24 - 279 المحدّد لأسعار القهوة وكذا هوامش الرّبح.

وقالت الجمعية، في بيان تلقت "الخبر" اليوم نسخة منه، إنّ هذه الخطوة تأتي بعد ورود معلومات عن توقّف بعض ورشات تحميص القهوة، ممّا قد يؤثر على تموين هذه المادّة الواسعة الاستهلاك عبر مختلف نقاط البيع.

كما دعت الجمعية، من الناحية المقابلة، السّلطات العموميّة إلى مناقشة انشغالات أصحاب الورشات الصّغرى الخاصّة بتحميص القهوة، "علما ـ يضيف البيان ـ أنّ الحمّاصين الحرفيّين هم أهمّ مموّني المقاهي والمساحات التّجاريّة الجواريّة (زيادة على أنّ نسبة نقص الوزن أثناء التّحميص تقارب 15 في المائة كما يؤكّده المهنيّون).

ومن جهة أخرى، طالبت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والحرفيّين إلى تشديد الرّقابة على مصانع التّحويل حول نسبة السكّر المدمجة في القهوة، وكذا تكثيف حملات التّحسيس لترشيد استهلاك القهوة التي تحتلّ الجزائر في حجم استهلاكها المراتب الأولى عربيّا وإفريقيّا.