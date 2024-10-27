تحديد مصير "الداربي" العاصمي

سيجرى داربي اتحاد الجزائر أمام مولودية الجزائر المقرر يوم 5 نوفمبر المقبل بملعب 5 جويلية 1962 بحضور الجمهور.

وسادت مخاوف من إمكانية توجيه ثالث إنذار لاتحاد الجزائر بسبب استعمال جماهير الفريق للألعاب النارية في مباراة أولمبي الشلف، ما يترتب عن ذلك الحرمان من الجماهير في المباراة المقبلة.

وعلى اعتبار أن المباراة المقبلة التي يستقبل فيها اتحاد الجزائر تتعلق بمباراة "الداربي" أمام مولودية الجزائر، فإن العقوبة المحتلة على اتحاد الجزائر تطال أيضا جماهير مولودية الجزائر، بل إنها ستكون عقوبة شاملة على واجهة الكرة الجزائرية التي تسوق صورتها الجميلة بهذا "الداربي".

وقد أكد مصدر "الخبر" بأن اتحاد الجزائر لن يتلقى أي إنذار، ما يضمن إجراء "الداربي" العاصمي بحضور الجماهير.