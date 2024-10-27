إنتر ويوفنتوس يتعادلان في قمة مثيرة

تعادل إنتر مع ضيفه يوفنتوس بنتيجة 4-4 في مباراة مثيرة لحساب البطولة الإيطالية لكرة القدم اليوم الأحد.

وشهد الشوط الأول تسجيل خمسة أهداف بدأت بحصول ماركوس تورام على ركلة جزاء نفذها زميله جيلينسكي بنجاح ليمنح إنتر التقدم بعد 15 دقيقة، ليدرك يوفنتوس التعادل بعد خمس دقائق عن طريق دوسان فلاهوفيتش, ثم منح زميله تيموثي ويا الأفضلية لـ "اليوفي" 2-1 في الدقيقة 26.

ونجح هنريخ مخيتاريان في إدراك التعادل في الدقيقة 35 قبل أن يسجل جيلينسكي من ركلة جزاء أخرى بعدها بدقيقتين ليتقدم إنتر مجددا 3-2 مع نهاية الشوط الأول.

وبدأ الشوط الثاني بقوة، وفي الدقيقة 53 سجل دينزل دمفريس هدفا بعد ركلة ركنية ليضاعف تقدم إنتر, لكن كينان يلديز قلص الفارق ليوفنتوس في الدقيقة 71 وتمكن من إدراك التعادل قبل ثماني دقائق من النهاية ليجعل النتيجة 4-4.

وبهذه النتيجة، يحتل إنتر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، متأخرا بفارق أربع نقاط عن نابولي المتصدر، فيما يحل يوفنتوس ثالثا بـ (17 نقطة).