باريس سان جيرمان يسحق مارسيليا في "فيلودروم"

خطف نادي باريس سان جيرمان، سهرة اليوم الأحد، النقاط الثلاث على أرضية ملعب "فيلودروم"، أمام غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا.

وواصل نادي العاصمة الفرنسية، السيطرة على الكلاسيكو، كما فعل خلال السنوات الأخيرة، رغم أن آمال عشاق مارسيليا هذا الموسم كانت كبيرة لكسر الهيمنة بعد بداية موسم جيدة لفريقهم وتراجع هيبة "البياسجي" بعد رحيل نجومه في مقدمتهم كيليان مبابي.

وبالعودة لمجريات المباراة، استطاع الزوار التهديف باكرا عن طريق جواو نيفس (د7 )، وفي الدقيقة الـ 20 زادت متاعب مارسيليا بطرد متوسط الميدان أمين حارث.

وفي الدقيقة 29 وقع مدافع مارسيليا الأرجنتيني ليوناردو باليردي هدفا ضد مرماه واحدى عشرة دقيقة بعدها أفسد مهاجم باريس، برادلي باركولا السهرة نهائيا بتسجيله الهدف الثالث.

أما في الشوط الثاني فاكتفى أشبال الاسباني، لويس أنريكي، بتسيير المباراة، أمام فريق منقوص عدديا ومنهار نفسيا.