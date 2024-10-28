الممثل عبد الكريم دراجي في فيلم سينمائي عن "أم كلثوم"

كشف الممثل الجزائري، عبد الكريم دراجي، عن مشاركته في أضخم إنتاج عربي لسنة 2025، والمتمثل في فيلم "الست" عن حياة كوكب الشرق المطربة "أم كلثوم". وكتب الخبر على حسابه الرسمي على الفايسبوك "أنا فخور بمشاركتي في أضخم إنتاج عربي 2025، فيلم عن حياة فنانة العرب الست أم كلثوم... مع المخرج الكبير مروان حامد والفنانة منى زكي... التفاصيل عن قريب".

كتبت "وكالة وجوه" التي انضم إليها الفنان عبد الكريم دراجي "تفتخر وكالة وجوه بممثلها الموهوب عبد الكريم دراجي، الذي انتهى من تصوير فيلم كبير مخصص لحياة الأيقونة أم كلثوم، تحت إدارة المخرج مروان حامد، وإلى جانب الممثلة المتألقة منى زكي. شارك عبد الكريم في هذا المشروع السينمائي الذي تم تصويره في القاهرة، تهانينا على هذا الدور".

انفجرت موهبة الممثل عبد الكريم دراجي، خريج المعهد المركزي للتكوين الموسيقي والتمثيل والرقص بالجزائر العاصمة، في أول تجربة درامية له وهو ابن المسرح، عبر مسلسل "الدامة" من إخراج يحيى مزاحم، العمل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة عبر اليوتيوب في رمضان ما قبل الماضي، وبرع كريمو كما يطلق عليه في أداء دوره إلى درجة الإتقان، مما لفت إليه الانتباه وسلّط الضوء على موهبته الفذة، فاختاره المخرج يحيى مزاحم مرة أخرى من أجل عمل درامي آخر عرض في رمضان الماضي تحت عنوان "البراني"، حيث أدى دور شخصية مركبة "محمد قلعي" ولم يخيّب الممثل ظن الجمهور وقدّم دورا كبيرا في المسلسل الذي لقي أيضا تجاوبا كبيرا من طرف الجمهور، وأعلن عن ولادة نجم ستتعزز تجربته بالمشاركة في هذا العمل العربي الكبير الذي يفتح له آفاق واسعة ويسمح له بالاحتكاك مع أسماء عربية كبيرة، على غرار منى زكي التي تؤدي دور أم كلثوم.

يقول عبد الكريم دراجي في إحدى حواراته، إنه بحكم تخرجه من المعهد المركزي للتكوين الموسيقي والتمثيل والرقص بالجزائر العاصمة، الذي درس فيه أبجديات الأداء لمدة ست سنوات، كما سبق وأن أدى بعض الأدوار الدرامية في الأفلام القصيرة. وبحكم أنه قدّم العديد من الأعمال الكوميدية، فقد كان توجهه للدراما مجازفة نتيجة تخوف المخرجين من إسناد أدوار درامية لممثلين برزوا أكثر في الكوميديا. ولهذا، يقول "فإني أعتبر مسلسل "الدامة" أكبر عمل تلفزيوني منح لي مساحة أوسع على الشاشة الصغيرة لتقديم دور درامي بفضل براعة المخرج يحي مزاحم الذي تمكّن من الاستثمار في قدراتي، عبر إدارة تمثيل مناسبة للدور وتشخيصه بالشكل اللازم".

ولقي خبر مشاركة عبد الكريم دراجي في فيلم "الست" تشجيعا كبيرا من طرف محيطه خاصة من الزملاء الفنانات والفنانين، وحتى المنتجين وكتبت إحداهن "فنان عرف منذ يومه الأول كيف يفرض نفسه على الشاشات وهو يعلم إلى أين يتجه... لقد ذهبت ببطء ولكن بثبات...عبد الكريم دراجي طِرت بعيدا... الفنان الحقيقي هو الذي يكافح ليلا ونهارا ليصل إلى أبعد الحدود... لقد أثبتت لهم جميعا أن الجزائري قادر على الذهاب إلى القمر ولم لا! عمل عربي كبير بأسماء كبيرة، الله يبارك قصة عن الديفا أم كلثوم".

وبدأت في شهر جويلية الماضي عمليات تصوير فيلم "الست"، الذي يتناول السيرة الذاتية لأيقونة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك تحت إشراف المخرج مروان حامد. الفيلم من تأليف أحمد مراد ويشارك فيه نخبة من نجوم الفن، مما يجعله من أكثر الأعمال السينمائية المنتظرة لهذا العام. تجسّد الفنانة منى زكي شخصية أم كلثوم في مراحل متعددة من حياتها الفنية، وهو تحدي كبير يعكس مدى تفانيها وموهبتها في تقديم هذا الدور المهم. يشارك في الفيلم العديد من ضيوف الشرف من كبار نجوم الفن، من بينهم نيللي كريم، أمينة خليل، أحمد حلمي وكريم عبد العزيز، مما يضفي مزيدا من الأهمية والتنوع على العمل.

يعد فيلم "الست" نتاج تعاون بين عدة شركات إنتاج، منها الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي، صندوق بج تايم، شركة سينرجي فيلمز وشركة فيلم سكوير. وقد استعانت فرق الإنتاج بخبراء عالميين في المكياج والصوت لضمان تقديم تجربة سينمائية فريدة ومتميزة باستخدام أحدث التقنيات في صناعة الأفلام.