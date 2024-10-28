الكرة الذهبية.. برازيلي خامس على طريق المجد

ستتوجه الأنظار، سهرة اليوم الإثنين، إلى مسرح شاتلي بالعاصمة الفرنسية، باريس، حيث سيقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2024، في نسختها الـ68، وسط توقعات وتسريبات تشير كلها إلى تتويج مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينسيوس جونيور، بالجائزة.

بعد أن حل ثامنا عام 2022، ثم تقدم بمركزين خلال نسخة العام الماضي، بات فينسيوس المرشح الأوفر حظا للظفر بالجائزة، قياسا بما حققه العام الماضي بألوان "الميرنغي"، إذ قدم موسما استثنائيا، فقد شارك في 39 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 24 هدفا وصنع 11 آخر.

بالإضافة إلى تتويجه بـ"الليغا"، كانت مساهمة فينسيوس في تتويج ريال مدريد بالنسخة الأخيرة من مسابقة رابطة أبطال أوروبا استثنائية، خاصة بما فعله أمام بايرن ميونيخ، في الدور نصف النهائي، توهج البرازيلي كان لافتا أيضا في مسابقة كأس السوبر الإسباني، حيث أحرز "هاتريك" في المباراة النهائية أمام الغريم برشلونة، لتنتهي المباراة بفوز الملكي (4-1).

ووفقا للتسريبات الخاصة بنتائج التصويت، فقد حل فينسيوس في الصدارة، على حساب بطل أوروبا مع منتخب "لاروخا" ونجم مانشتر سيتي، رودري، وأيضا زميله في ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلنغهام، ليكون على ضوء هذا، اللاعب البرازيلي الخامس في التاريخ، الذي يحصد جائزة الكرة الذهبية، بعد كل من الظاهرة رونالدو الذي توج مرتين سنة 1997 و2002، ونجم برشلونة السابق، ريفالدو سنة 1999، والساحر رونالدينيو سنة 2005 (بألوان برشلونة دائما)، وأخيرا ريكاردو كاكا، نجم ميلان ومهندس تتويجها بآخر لقب لرابطة الأبطال الأوروبية سنة 2007.

للتذكير، فإن الحفل سينطلق في حدود الساعة 20:45 بتوقيت الجزائر، وينقل على قناة "ليكيب" الفرنسية و"بي إن سبورتس" القطرية.