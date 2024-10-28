35 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم قبل الانتخابات

أدلى ملايين الناخبين الأمريكيين بأصواتهم، خلال عمليات التصويت المبكر في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل، وسط احتدام المنافسة بالولايات المتأرجحة بين المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وأظهرت بيانات التتبع من مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، أن نحو 35 مليون ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم، منذ بدء التصويت المبكر، إما حضوريا أو عبر التصويت بالبريد.

وأعلنت الرئاسة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر، اليوم الإثنين، إذ يتيح القانون للأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم الاقتراع العام، أي قبل الخامس من نوفمبر الداخل.

ويدعم جو بايدن نائبته، كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية، منذ انسحابه من السباق نحو البيت الأبيض في جويلية الماضي، بعدما أعلن عن ترشحه شهر أفريل الماضي.

وتواجه هاريس في هذه الانتخابات، مرشح الحزب الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.