مجازر الاحتلال متواصلة في شمال غزة منذ 23 يوما

يواصل جيش الاحتلال الصهيوني الإبادة الجماعية في شمال قطاع غزة، خاصة بمخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، حيث يستمر في قصف المدنيين ونسف منازلهم، ويمنع دخول المساعدات والغذاء والمياه والدواء والوقود.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الإثنين، نقلا عن شهود عيان، بأن آليات الاحتلال العسكرية تركز تواجدها بمحيط مخيم جباليا والمناطق الشرقية والغربية لمحافظة شمال قطاع غزة، وتواصل فرض حصار يمنع دخول المساعدات والمواد الأساسية، ما ينذر بتفاقم المجاعة وحالة العطش.

وكثف جيش الاحتلال غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق شمال قطاع غزة، خاصة في تل الذهب، غربي بيت لاهيا، ومحيط دوار الشيخ زايد وغرب مخيم جباليا، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات المتوغلة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب 3 آخرون بقصف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة مواطنين، قرب دوار فشارة في جباليا.

ويواصل جيش الاحتلال نسف وحرق المنازل والمربعات السكنية في مخيم جباليا، مستخدما الروبوتات المفخخة في عمليات التدمير الممنهجة.