دزيري يخوض تجربة جديدة

أعلن نادي بارادو عن تعيين بلال دزيري مدربا جديدا للفريق الأول، خلفا للتونسي راضي الجعايدي، الذي استقال من منصبه بسبب سوء النتائج.

وأشارت إدارة بارادو، في بيان نشرته على حسابها الرسمي، إلى أن اختيار دزيري (52 سنة) كان بعناية وتفكير، إيمانا منها، بحسب ما جاء في البيان، بأن خبرة اللاعب الدولي السابق وكفاءته ستقود الفريق نحو نجاحات جديدة.

وتمنت إدارة "الباك"، في ذات البيان، التوفيق لمدربها الجديد، وأن تكون الشراكة مثمرة وناجحة.

وبعد أن خطا أولى خطواته في مجال التدريب، كمدرب مساعد في اتحاد العاصمة، حظي ابن حسين داي بتجارب عديدة، انطلاقا من أمل الأربعاء في 2015، ثم وداد بوفاريك ونصر حسين داي وأهلي برج بوعريريج ووفاق سطيف واتحاد العاصمة، وأخيرا نجم بن عكنون.