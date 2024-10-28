الفريق أول شنڨريحة يستقبل مسؤولا بالقوات المسلحة الكوبية

استقبل الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، بمقر قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية، الفريق خواكين كينتاس سولا، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان "أن اللقاء يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها نائب وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية إلى الجزائر، على رأس وفد عسكري هام".

وحسب المصدر ذاته، فقد: "أكد الطرفان على ضرورة تنسيق الجهود من أجل رفع التحديات المعترضة وإيجاد السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين".