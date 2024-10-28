غليزان: حجز 3 صفائح من المخدرات

وضعت عناصر الشرطة بأمن دائرة وادي أرهيو في غليزان حدا لمروجي المخدرات، وتمكنت من حجز 3 صفائح من المخدرات.

وأوضح بيان مصالح الأمن، صادر اليوم: "بعد ورود معلومات إلى ذات المصالح، مفادها نقل أحد الأشخاص المشتبه فيهم شحنة من المخدرات قصد ترويجها على مستوى مدينة وادي أرهيو، وبعد عملية الترصد، وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم توقيفه وإخضاعه لعملية التلمس السطحية، إذ تم ضبط بحوزته 3 صفائح من المخدرات".

وأضاف البيان: "كما مكنت التحقيقات مع المشتبه فيه، من توقيف شريكه وتحديد هوية شريكهما في العملية. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة واد رأهيو.