تأجيل تلقي طلبات التأشيرة إلى فرنسا

أعلن مركز تقديم طلبات التأشيرة، "في.أف.أس غلوبال"، عن تأجيل مواعيد التأشيرة إلى فرنسا بداية من اليوم الإثنين.

وحسب ما أفاد به بيان للمركز، فإنه "نظرا لصعوبة حركة المرور الحالية نحو مركز تقديم طلبات التأشيرة إلى فرنسا، فإنه لا يمكن تلقي طلبات التأشيرة من دون موعد"، وذلك ابتداء من اليوم الإثنين 28 أكتوبر وإلى غاية31 أكتوبر 2024.

ويشمل الإجراء أيضا، يضيف البيان: "أسلاف أو أزواج المواطنين الفرنسيين، بالإضافة كذلك إلى طلبات تجديد تصاريح الإقامة".

ونوّه البيان بأن مركز الاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمة استلام جوازات السفر، ستعمل بشكل طبيعي طيلة هذه الفترة.