البليدة: إصابة مجوهراتي بجروح خطيرة إثر سطو مسلح

تعرض صاحب محل لبيع المجوهرات، بوسط مدينة موزاية بولاية البليدة، في وقت مبكر من صبيحة اليوم الإثنين، لهجوم مسلح من أفراد عصابة مجهولة، وتم سرقة الخزنة ومحتويات المحل.

شهود عيان كشفوا لـ"الخبر"، أن عملية السطو وقعت في وقت مبكر من الصباح، استغل فيها اللصوص قلة المارة والحركة، وحجب أحد الباعة الفوضويين لمحل الضحية، ليهجموا عليه، إذ عمدوا إلى تقييده بحزام سرواله، وتكميمه بشريط لاصق، بعد أن انهالوا عليه ضربا بآلة حادة على الرأس، جعلته يفقد الوعي.

ومن حسن حظ الضحية، أن سيدة كانت تمر بالجوار، وقع نظرها على باب محله مفتوحا، لتقف على مشهد غير مألوف، راحت تصرخ وتنادي في التجار بالجوار، ليتدخلوا ويستنجدوا بالأمن والمنقذين.

وقد تم تحويل الضحية في استعجال على المستشفى الجامعي بالبليدة، لخطورة الإصابة، فيما فتح عناصر الأمن تحقيقا حول الجريمة.