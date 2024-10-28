إدارة "المان يونايتد" تقيل تين هاغ

أعلنت إدارة مانشيسر يونايتد الإنجليزي، إقالة المدرب الهولندي، إيريك تين هاغ، من العارضة التقنية للفريق، بسبب سوء النتائج الفنية التي حققها "الشياطين الحمر" منذ بداية الموسم الجاري، والتي كان آخرها الهزيمة المرة التي تلقاها الفريق، أمس الأحد، على يد "ويست هام" اللندني 2/1.

ويسجل "الشياطين الحمر" هذا الموسم واحدة من أسوأ انطلاقاته الكروية في الدوري، خلال المواسم العشرة الأخيرة، بدليل تواجده في الصف الـ14 برصيد 11 نقطة، أي على بعد سبع نقاط فقط عن أول النازلين إلى دوري الدرجة الأولى "إبسويتش تاون"، مع الإشارة إلى لجوء ملاّك الفريق، في العديد من المناسبات، ورغم تراجع النتائج الفنية لـ"الشياطين الحمر"، إلى تجديد الثقة في التقني الهولندي، قبل أن يتقرر، اليوم، وضع حد لمسيرة المدرب القادم من أجاكس أمستردام مع الفريق.

هذا وقد تقرر إسناد مهام قيادة العارضة الفنية لـ"المان يونايتد" إلى المساعد، فان نيستلروي، ريثما يتم إيجاد خليفة للمدرب الهولندي المقال، الذي سبق وأن دخل، منذ سنتين تقريبا من الآن، في جدل كبير مع الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، حين كان هذا الأخير ينشط في مسرح "الأولترافورد"، بعد أن حمّله مسؤولية التسبب في إحداث الاختلال في منظومة النادي الإنجليزي.

يذكر أن إيريك تين هاغ، 54 سنة، يقود مانشيستر يونايتد منذ تاريخ 21 أفريل 2022، أي قبل نهاية موسم 2021/2022.