مفاجأة مدوية ساعات قبل حفل الكرة الذهبية

ألغى نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، سفرية وفده لحضور مراسم تسليم الكرة الذهبية 2024.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام أوروبية، من بينها "آس" الإسبانية، فإن الفائز بالكرة الذهبية، ليس نجم الريال، البرازيلي فينسيوس.

وأفادت المصادر ذاتها، أن "محيط اللاعب مقتنع بأن الفائز ليس هو". واستنادا إلى قرار إدارة نادي الريال بإلغاء السفرية إلى باريس، فإن هذه الأخيرة تملك معطيات جادة عن ذلك.

وحسب ما يتم تداوله، فإن الفائز هو وسط ميدان مانشيستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الإسباني، رودري.

وظل البرازيلي فينسيوس جونيور، طيلة الأسابيع الماضية، المرشح الأبرز لنيل اللقب، ليصدم ساعات قبل تحقيق حلم أي لاعب، 48 ساعة بعد صدمة أولى بالسقوط المدوي أمام البارصا برباعية في بيرنابيو.

وبداية من طبعة 2024 للكرة الذهبية، تقرر عدم إبلاغ الفائز مسبقا.