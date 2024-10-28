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بيان هام لمطار الجزائر

28 أكتوبر 2024 ()
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دعت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر مستخدميها إلى التنقل بالقطار من أجل الالتحاق بالمطار.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الإثنين، أنه من المستحسن استخدام وسيلة النقل هاته بسبب غلق المنافذ المؤدية إلى الطريق السريع الشرقي ومنتزه الصابلات.

وكانت ولاية الجزائر قد أعلنت، أول أمس، عن غلق الطريق السريع الشرقي المحاذي لجامع الجزائر ومنتزه الصابلات انطلاقا من التقاطع مع الطريق الاجتنابي الجنوبي إلى غاية محول هضبة العناصر، مؤقتا، بسبب تحضير وتنظيم الاستعراض العسكري إحياء للذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

ويسير خط القطار (محطة آغا - مطار هواري بومدين) بمعدل رحلة كل ساعة، مع التوقف في محطتي الحراش وباب الزوار.

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