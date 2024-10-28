تنصيب مبروك زيد الخير على رأس المجلس الإسلامي الأعلى

أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تنصيب مبروك زيد الخير رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى، تنفيذا للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2024، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وقد استهل الوزير الأول كلمته خلال جلسة التنصيب "بتقديم التهاني إلى الرئيس الجديد للمجلس الإسلامي الأعلى على الثقة التي حظي بها من قبل السيد رئيس الجمهورية"، مبرزا "الأهمية الكبيرة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذه المؤسسة الدستورية المرجعية، نظرا للدور الهام والمحوري الذي تضطلع به في إشعاع الدين الإسلامي الحنيف بمبادئه وأسسه الأصيلة وفهمه الصحيح وجعله في مأمن من كل توظيف سياسوي أو عقائدي من خلال العمل على تصحيح الإدراكات الخاطئة".

كما أشاد الوزير الأول بـ"المسيرة الثرية" للدكتور مبروك زيد الخير، باعتباره "قيمة وقامة علمية ودينية كرست حياتها للعلم والعمل في المعارف والمؤلفات والعلوم الشرعية".

وقد جرت مراسم التنصيب بمقر المجلس الإسلامي الأعلى بحضور محمد مأمون القاسمي الحسني، عميد جامع الجزائر، ويوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ومحمد حسوني، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، وفقا لنفس المصدر.