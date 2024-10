Du nouveau dans l’évaluation pédagogique des élèves

Le ministère de l'Éducation a approuvé de nouvelles dispositions concernant l'évaluation pédagogique dans les trois cycles d'enseignement, dans le cadre des réformes qui ont eu lieu en première, deuxième et cinquième années de l'école primaire, où il a ordonné la modification des fiches d'évaluation des résultats trimestriels et l'adoption de trois critères d'évaluation à ce niveau, en exemptant les élèves de troisième des épreuves du premier trimestre pour les matières françaises et anglaises, et en annulant les épreuves du même trimestre en tamazight pour les élèves de quatrième, sans changer les dispositions d'évaluation dans les cycles moyen et secondaire, sans changer les dispositions d'évaluation dans les cycles intermédiaire et secondaire.

Le ministère de l'éducation a publié une nouvelle circulaire sur « l'évaluation pédagogique dans les trois cycles d'enseignement pour la nouvelle année scolaire », dans laquelle il a souligné l'importance de l'évaluation pédagogique dans le processus d'éducation et d'apprentissage, dans ses différents modes, car elle aide à vérifier l'acquisition de diverses ressources et leur utilisation appropriée dans des situations spécifiques, et exprime le niveau de possession des diverses compétences des sujets stipulés dans les programmes d'enseignement, car l'évaluation pédagogique est un processus systématique et structuré destiné à collecter et à analyser l'information pour prendre des décisions concernant le processus d'apprentissage.

Selon la circulaire n° 219, dont dispose « El-Khabar », le ministère de l'éducation a approuvé les dispositions relatives à l'évaluation pédagogique dans le cadre de l'entrée à l'école pour l'année académique 2024/2025, dans le contexte de la restructuration des matières et des horaires dans le premier cycle de l'enseignement primaire, ainsi que de l'extension de l'enseignement de la langue anglaise aux groupes de la cinquième année de l'enseignement primaire.

Modification des fiches d'évaluation des résultats trimestriels pour les première, deuxième et cinquième années de l'enseignement primaire

En ce qui concerne l'étape de l'enseignement primaire, selon la publication, les modèles d'évaluation pédagogique continuent d'être adoptés en retenant 3 critères, dont le premier concerne l'évaluation continue, qui est une évaluation inhérente au processus d'enseignement-apprentissage, visant à valoriser les efforts des élèves et à suivre leurs progrès, y compris l'identification de leurs points forts et de ceux qui peuvent être améliorés, ce qui permet d'adapter le processus d'enseignement-apprentissage et de l'améliorer de manière continue, en particulier en langues et en mathématiques.

En langues, le contrôle continu couvre l'expression et la communication orales, la lecture, la mémorisation des textes, l'écriture et l'orthographe au premier stade. En mathématiques, l’évaluation se fait dans des domaines variés tels que le calcul, la mesure, l’organisation de données, et la géométrie. Chaque élève reçoit une note chiffrée basée sur sa participation en classe, sa capacité à répondre aux questions et à respecter les consignes, ainsi que sa collaboration dans les travaux de groupe ou individuels.

Une note est également attribuée pour toutes les productions écrites consignées dans le cahier de classe et les différents cahiers consacrés à la réalisation des activités et des différents projets achevés.

Le deuxième critère comprend les épreuves trimestrielles, une épreuve trimestrielle étant attribuée à chaque matière et à chaque niveau de l'enseignement primaire. Au cours du premier trimestre, l'apprentissage des élèves est évalué par un feedback descriptif et qualitatif qui reflète le niveau d'acquisition des compétences de base associées à l'apprentissage de chaque matière, ainsi que les difficultés rencontrées par les élèves pour s'adapter et s'harmoniser avec les différentes exigences de l'apprentissage.

L'évaluation de l'apprentissage du français et de l'anglais au premier trimestre de la troisième année se fait sous forme d'observations descriptives et qualitatives qui reflètent le niveau d'acquisition des compétences de base liées à l'apprentissage de ces deux matières. L'évaluation de l'apprentissage de tamazight par les élèves au premier semestre de la quatrième année se fait sous forme d'observations descriptives et qualitatives qui reflètent le niveau d'acquisition des compétences de base liées à l'apprentissage de cette matière.

Afin de tenir compte des amendements inclus dans les matières du premier cycle de l'enseignement primaire (première et deuxième années) et de la cinquième année de l'enseignement primaire au cours de cette année académique, les fiches d'évaluation des résultats trimestriels de ces niveaux sur la plateforme numérique du ministère de l'Education ont été modifiées pour se conformer aux amendements inclus.

Le ministère a annoncé que le passage en deuxième année primaire reste automatique pour tout élève ayant suivi régulièrement la première année primaire.

Le troisième critère concerne le calcul des moyennes, la méthode de calcul des moyennes dans le primaire restant la même que l'année scolaire précédente. Au collège et au lycée général et technologique, les modalités de l'évaluation pédagogique dans les deux niveaux pour l'année scolaire 2024/2025 restent inchangées par rapport à celles précisées dans la circulaire n° 272 du 18/10/2023.

Des instructions pour réussir le nouveau dispositif

Le ministère de l'éducation a chargé ses départements de wilayas d'appeler les directeurs des établissements d'enseignement publics et privés à mettre en œuvre les modalités d'évaluation pédagogique précisées dans la circulaire, à respecter le calendrier officiel des examens trimestriels et à œuvrer à la correction de toutes les activités d'évaluation avec les élèves.

Il a également insisté sur la nécessité de veiller à ce que les élèves aient accès à leurs feuilles d’examens afin qu'ils puissent identifier leurs points forts et leurs points à améliorer, ainsi que d'assurer le suivi des travaux des élèves et d'exploiter les résultats obtenus afin de prendre les mesures correctives nécessaires à l'amélioration de leurs performances.