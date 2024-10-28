البيض: امتلاء سد بريزينة كليا

سجل سد بريزينة بولاية البيض امتلاء كليا إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة خلال الساعات الأخيرة.

وأفاد مدير السد، جيلالي بخيتية، لوكالة الأنباء الجزائرية أن التساقطات المطرية الهامة التي عرفتها المنطقة خلال الساعات الأخيرة وجريان الأودية على طول المسار المؤدي نحو السد ساهمت في امتلاء هذه المنشأة بنسبة 100 بالمائة حيث بلغ منسوب المياه بها أزيد من 47 مليون متر مكعب ما يعادل طاقة تخزين السد.

وقد تم تصريف الفائض من المياه عبر مسار الأودية المحاذية للسد بعد امتلاء المنشأة كليا، مع العلم أن سد بريزينة لم يعرف امتلاء كليا منذ سنة 2016، وفقا لذات المصدر.

للإشارة فإن مياه سد بريزينة الموجهة أساسا لسقي المحيطات الفلاحية بالمنطقة وواحة وبساتين بريزينة، عرفت خلال السنوات الأخيرة انخفاضا في منسوبها بسبب نقص التساقطات المطرية بالمنطقة.